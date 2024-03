O rei Carlos III fez uma nova aparição pública esta terça-feira, dia 5 de março, enquanto chegava a Clarence House, a residência da família real situada em Westminster, em Londres, depois de uma audiência.

O monarca, de 75 anos, deixou em suspenso os seus deveres reais mas aceitou reunir-se com Jeremy Hunt, ministro das Finanças do Reino Unido, para um audiência que antecedeu a entrega do Orçamento do Estado.

Carlos mostrou-se bem-disposto e posou até para os jornalistas enquanto apertou a mão a Jeremy Hunt.

O Mirror refere que é provável que Carlos continue a tratar de questões burocráticas enquanto descansa dos tratamentos a que tem sido submetido durante este período em que luta contra um cancro.

Carlos III em Buckingham.

