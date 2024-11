Esta quinta-feira, dia 14, o rei Carlos III irá completar 76 anos de vida. De maneira a marcar o seu aniversário, o soberano irá abrir dois novos centros de distribuição de comida, destaca a imprensa internacional.

O projeto tem como objetivo diminuir o desperdício alimentar. Assim, Sua Majestade ficará a conhecer os beneficiários e representantes dos bancos de comida, escolas e grupos comunitários que fazem parte da iniciativa.

Estes centros fazem parte do King's Coronation Food Project, lançado no ano passado (também no seu aniversário) que permitiu aumentar a capacidade dos armazéns, a melhoria das instalações frigorifica e o aumento do investimento em camiões, carrinhas e motoristas levando a uma distribuição mais eficaz da comida.

Leia Também: Lady Louise Windsor, a 'arma secreta' da realeza, está de parabéns