O rei Carlos III encontrou-se com alunos e funcionários da The King's Foundation ao participar no evento anual da organização, em Highgrove Gardens, perto de Tetbury, em Inglaterra, na sexta-feira, dia 13 de dezembro.

O monarca, de 76 anos, entrou no espírito natalício junto daqueles que fazem parte da organização, que foi criada por Sua Majestade em 1990, quando ainda era príncipe de Gales.

Como destaca a People, a organização ajuda aproximadamente 15 mil estudantes anualmente.

Emily Rose Saunders, uma estudante que esteve presente no evento, destacou que foi "muito emocionante" ver o rei expressar a sua paixão pelo artesanato, relata ainda a People.

Carlos III fez questão de cumprimentar os presentes no local, tendo estado muito sorridente quando falou com as crianças, e também teve tempo para 'ajudar' a decorar uma árvore de Natal.

Leia Também: Se não fosse rei, seria... Filho de Camilla revela paixão de Carlos III