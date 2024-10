Enquanto monarca, o rei Carlos III tem muitas responsabilidades, algumas delas inesperadas. Um dos problemas mais surpreendentes com que o soberano lida na atualidade tem lugar na cidade de Poundbury.

Carlos III foi o responsável pela criação de Poundbury, em Dorset, baseada nos "princípios de arquitetura e planeamento urbano", conforme referido no seu livro - 'A Vision of Britain'.

A cidade, note-se, foi construída num terreno que pertencia ao monarca - quando ainda era duque da Cornualha - e que passou depois para William, após a morte da rainha Isabel II.

Contudo, os residentes da cidade têm-se mostrado insatisfeitos. "Há ratos em todo o lado e o cheiro é horrível", notou um dos moradores ao The Telegraph. "Ninguém parece se importar", realça.

Numa das áreas da cidade, inclusive, o lixo não estará a ser recolhido com a regularidade desejável. "Quem me dera que não estivesse tão mal - já nem sei com que regularidade são recolhidos", desabafou outra moradora.

Outro acrescentou: "O rei ficaria horrorizado… Acontece todas as semanas".

