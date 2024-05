O príncipe William irá receber uma nova distinção por parte do rei Carlos III. Segundo a revista Hello!, o Palácio de Buckingham confirmou que o sucessor ao trono britânico será distinguido com o título do Coronel Chefe do Corpo de Aviação do Exército.

Para além disso, pai e filho irão participar num evento em conjunto, no dia 13 de maio, que terá lugar no Army Flying Museum.

Estas notícias surgem depois de ter sido revelado que Carlos III não iria encontrar-se com o príncipe Harry, o filho mais novo, que chegou esta terça-feira, 7 de maio, ao Reino Unido a propósito do 10.º aniversário dos Invictus Games.

