O programa 'Dança Com as Estrelas', da TVI, tem data de estreia marcada para o dia 16 de fevereiro, já no próximo domingo, motivo pelo qual Fátima Lopes recebeu no seu programa os jurados que vão avaliar os concorrentes desta nova edição do formato.

Vítor Fonseca, conhecido como Cifrão, o regressado professor Alberto e a estreante Jessica Athayde mostraram-se entusiasmados com a estreia e expectantes com o que está para vir.

Com uma recém-mamã em estúdio, Fátima Lopes não perdeu a oportunidade de questionar Jessica Athayde sobre como está a correr a experiência com o bebé Oliver.

Babada com o seu menino, a atriz voltou a dar quanto do quanto está a adorar ser mãe. Algo que na realidade até acabou por surpreender aqueles que acompanharam de perto a sua gestação - marcada por várias fases delicadas.

"Como eu refilei tanto enquanto estava grávida as pessoas acharam que eu não ia ser tão dedicada enquanto mãe e que não ia gostar da experiência", disse Athayde, explicando que aconteceu precisamente o inverso.

