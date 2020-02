Como tudo na vida, as redes sociais têm dois lados: um positivo e outro negativo. No caso das figuras públicas, apesar do carinho que recebem dos seus admiradores ser em maioria, a verdade é que as mensagens negativas também acabam por chegar.

Foi o que aconteceu recentemente com Jessica Athayde. Na sua conta de Instagram, a artista partilhou uma mensagem no mínimo chocante que terá recebido de um dos seus seguidores.

"Espero que um dia sejas assaltada e violada por um grupo como aquele do Urban, em que os seguranças bateram e tu filmaste para denunciar. Vais aprender, cá se faz, cá se paga", lê-se na referida mensagem.

A artista comentou recorrendo à ironia: "Mensagem matinal".

