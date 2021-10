Reese Witherspoon e Ryan Phillippe, que se separaram há mais de uma década, continuam unidos a acompanhar o crescimento dos filhos. Ainda este fim de semana, o ex-casal comemorou o aniversário do filho Deacon, que completou 18 anos.

Nas redes sociais, Reese e Ryan fizeram questão de destacar este dia especial, partilhando uma carinhosa mensagem.

"Feliz 18.º aniversário para o nosso filho lindo, inteligente, talentoso e carinhoso. És uma verdadeira luz neste mundo e és tão amado por todos os que te conhecem. Temos sorte de ser teus pais. Amo-te, filho. (Eu diria que nos saímos muito bem Reese Witherspoon)", escreveu Ryan Phillippe na legenda de três fotografias captadas durante os festejos da data.

Por sua vez, a atriz publicou algumas imagens do filho, destacando o crescimento do jovem, e disse: "Como é que isto aconteceu? O Deacon Phillippe faz 18 anos? Num dia ele estava a trocar cartas do Pokémon, a cantar as músicas do Bruno Mars e no dia a seguir já é mais alto do que eu, cozinha bifes para a família na grelha e faz a sua própria música com os melhores amigos".

"O meu coração está a rebentar de orgulho pelo jovem em que ele se está a tornar. Feliz 18.º aniversário! Amo-te até à lua ao redor do sol e todas as estrelas", escreveu ainda.

Recorde-se que o ex-casal tem ainda em comum a filha Ava Phillippe, de 22 anos. Reese Witherspoon também é mãe de Tennessee James, de 9 anos, com o marido Jim Toth, com quem casou em 2011.

