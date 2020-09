A gala da entrega dos prémios Emmy foi realizada de uma forma muito diferente da habitual por causa da pandemia. As celebridades não desfilaram na passadeira vermelha e muitas assistiram à cerimónia a partir de casa, como aconteceu com Reese Witherspoon.

Apesar de ter surgido com um elegante vestido preto, a atriz optou por não usar nenhum calçado de salto alto, mas sim uma peça mais confortável: uns chinelos cor-de-rosa.

Embora não haja nenhuma evidência fotográfica de que usou o referido calçado durante a gala, a atriz posou, durante a preparação para o evento, com os chinelos. No entanto, relata a People, tudo indica que a figura pública se tenha mantido com os mesmos na noite de festa. Isto porque Reese é fã deste tipo de calçado confortável.

A revista revela ainda vários modelos muito semelhantes aos chinelos de Reese. Veja na galeria.

