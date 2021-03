Reese Witherspoon e o marido, Jim Toth, comemoraram o 10.º aniversário de casamento esta sexta-feira, 26 de março. Um dia especial que levou a atriz a recorreu ao Instagram para se declarar ao seu amor.

"A comemorar os 10 anos de casamento com o meu doce marido. Que dia especial com todos os nossos queridos amigos. Olhando para trás, não consigo acreditar como passou tão rápido", começou por escrever na legenda de uma fotografia captada no grande dia.

Uma publicação onde destaca os bons momentos vividos em família. "Muitas gargalhadas, viagens, tantos cães e divertidas aventuras", pode ainda ler-se.

Veja a publicação íntegra:

Recorde-se que o casal tem um filho em comum, o pequeno Tennessee, de oito anos. A atriz é ainda mãe de Ava Phillippe, de 21 anos, e Deacon Phillippe, de 17, fruto da relação anterior com Ryan Phillippe, de quem se separou em 2008.

