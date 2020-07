Aproveitando a estreia do novo programa de Carolina Patrocínio na SIC Mulher, 'What's Up? TV', a SIC resolveu nas suas redes sociais recordar o programa onde a apresentadora abriu as portas de sua casa às câmaras.

Em 'Uma Questão de Tempo', formato apresentado por Inês Folque, Patrocínio mostrou ao pormenor vários detalhes e divisões da casa onde vive com o marido e os quatro filhos.

Veja o vídeo abaixo para entrar na casa de sonho de Carolina Patrocínio.

