Manuel Luís Goucha recorreu à sua página de Instagram para partilhar uma fotografia com Filipe, um agora ex-colega que está de saída da TVI.

O apresentador fez questão de elogiar publicamente o jovem colega, destacando o seu trabalho na estação.

"O Filipe. Durante ano e meio acompanhou o programa todas as manhãs plasmando-o,nos seus melhores momentos, nas redes sociais da TVI e na minha página do Facebook. Terminado o seu vínculo com a estação, recordá-lo-ei pela afoiteza das perguntas que me fazia, pelo encantamento que sente pelo mundo da comunicação e pelo seu riso irresistívelmente infantil. Seja feliz Filipe e obrigado", disse.

Por sua vez, Filipe respondeu: "O melhor desta experiência. Para todos aqueles que ainda duvidam, a bondade, generosidade e simpatia que vemos diariamente no ecrã é mesmo real. Obrigado Manuel, por tudo".

Uma partilha que despertou desde logo a atenção dos seguidores. "Que atitude tão bonita querido", disse um internauta. "Isso mesmo Goucha, adoro este apresentador é um homem humilde", acrescentou outro.

