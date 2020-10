É já este sábado, dia 24, que vai para o ar a nova edição do programa 'Querido, Mudei a Casa', com João Montez como apresentador. Na véspera da estreia, o novo rosto do formato esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no 'Você na TV', onde confidenciou o seu entusiasmo com o novo desafio.

Feliz por ver Montez na frente de um programa que marca o 'renascer' da vida de tantos portugueses, Goucha desejou em direto "muita m****" ao apresentador, frisando que conhece as suas capacidades em televisão.

Vale referir que o programa é emitido por volta das 12 horas, na estação generalista de Queluz de Baixo.

