Apesar de nunca ter sido dada uma confirmação oficial, há já algumas semanas que a imprensa cor-de-rosa noticiou que o relacionamento de Cláudio Ramos e Diogo Faria teria chegado ao fim. No entanto, eis que a esperança voltou a renascer para quem torce pelo casal.

Isto porque o ator fez um comentário a uma fotografia publicada pelo apresentador do 'Big Brother' na sua conta de Instagram, que não passou despercebida.

Na imagem onde era mostrado um retrato de Cláudio com a filha, este referiu: "... 'Todos temos as nossas máquinas do tempo. Algumas levam-nos para trás e chamam-se memórias. Outras levam-nos para a frente, são chamadas de sonhos'".

Por seu turno, Diogo afirmou: "E de que maneira".

A estas palavras vários seguidores reagiram. "Vejam lá se voltam um para o outro", disse uma fã. "Por favor bora lá ser feliz junto do Cláudio... Fazem um par tão lindo...", acrescentou mais outra.

