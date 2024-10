Discreto e reservado no que à sua vida amorosa diz respeito, Cláudio Ramos surpreendeu esta quarta-feira, 30 de outubro, ao fazer em direto no 'Dois às 10', da TVI, uma revelação a propósito da última pessoa com quem namorou.

"Namorei com um estafeta da Uber. Era ator, mas não tinha trabalho e, então, começou a trabalhar na Uber", disse, referindo-se ao ator Diogo Faria.

"Eu não dava gorjeta, não dou a ninguém, mas ele começou a dizer-me que as gratificações que recebia eram quase mais do que aquilo que ganhava por cada viagem, a partir daí comecei a dar [gratificações] a estafetas", referiu ainda o apresentador a propósito do tema.

Diogo Faria foi a última relação tornada pública de Cláudio Ramos. O casal separou-se há mais de um ano.

