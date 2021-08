Bárbara Guimarães reacendeu os rumores de uma possível reconciliação com o ex-namorado, Carlos Pegado, depois de na tarde desta segunda-feira ter partilhado uma fotografia onde ambos posam juntos.

A apresentadora marcou presença na Feira do Livro do Porto, onde no âmbito do livro 'Cidade Maquete', de João Vieira, se deixou fotografar junto de vários amigos.

Entre as várias imagens destaca-se aquela em que o rosto da SIC surge ao lado de Carlos Pegado, com quem namorou durante alguns anos após a separação de Manuel Maria Carrilho.

Eis abaixo a imagem:

Bárbara Guimarães ao lado de Carlos Pegado© Reprodução Instagram/ Bárbara Guimarães

