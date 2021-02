Ainda em tribunal e em guerra contra a SIC, foi recentemente noticiado pela imprensa nacional novos detalhes sobre esta batalha legal. Cristina Ferreira voltou a estar no centro das atenções, tendo sido capa de várias publicações, e não resistiu em reagir às mesmas nas stories da sua página de Instagram.

"Ora vamos lá então deitar abaixo porque está quase a estrear um programa e convém pôr o público contra ela”, começou por dizer na rede social, esta terça-feira.

"Por acaso recebo o meu ordenado através das minha empresa há 17 anos, pago muitos impostos, e todos os apresentadores têm contratos do género. Mas é só por acaso…”, acrescentou numa outra storie, referindo-se às notícias sobre o facto de, diz a imprensa cor-de-rosa, "ter pedido à SIC para receber ordenado milionário através de empresa para pagar menos impostos".

Publicações que foram entretanto eliminadas pela própria apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.

No entanto, não ficou por aqui e destacou: "É isto há meses seguidos. Não há um dia sem uma notícia do género. Sabem o que é ser livre? Sabem o que é ter capacidade de escolha? Sabem o que é viver sem medo? Sabem o que é fazer o próprio caminho? Sabem o que é ser feliz? Eu sei. Venham de lá mais umas capas que eu ainda tenho muita escada para subir”.

"Entretanto apaguei as capas", assumiu ainda. "Achei que vos fazia um favor", explicou, anunciando que está prestes a voltar ao pequeno ecrã com o novo programa, 'All Together Now'.

Leia Também: Cristina Ferreira revela o "maior elogio" que recebeu de um amigo