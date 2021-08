Foi através de um retrato que mostra o companheiro, Miguel Mouzinho, com as filhas de ambos, as gémeas Júlia e Alba, que Débora Monteiro falou sobre a maternidade.

"Meus. Dá trabalho cuidar de duas bebés, dá, mas também recebo amor a dobrar. A verdade é que tenho a sorte de ter este paizão a meu lado. Que faz tanto ou mais do que eu", começou por destacar, partilhando de seguida uma outra realidade de mães que cuidam dos filhos sozinhas.

"E não venham agora para aqui dizer que me estou a diminuir ou a inferiorizar perante um homem, como já o fizeram. A verdade é que recebo muitas mensagens de mães que fazem tudo sozinhas, que andam esgotadas, porque o pai é só para a brincadeira. Quando o é. Ou porque é a função da mãe fazer tudo", destacou. "Sorte a minha de o ter a meu lado", acrescentou, referindo-se ao companheiro.

