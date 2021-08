Rebel Wilson refletiu sobre o longo caminho que percorreu na busca por uma vida mais saudável. A atriz, de 41 anos, emagreceu cerca de 27 quilos em 2020, fase que classifica como o "ano da saúde".

A sentir-se agora muito mais saudável do que era, a estrela de cinema recordou o seu passado nas redes sociais, acabando por fazer um desabafo.

"Sei que normalmente partilho fotografias que me favorecem... mas encontrei esta foto antiga no meu email e pensei: uau! Lembro-me disto, quando me encontrava na minha pior fase - acima do peso e a comer demasiada comida de plástico", descreve na sua conta de Instagram.

Wilson explica que usava a comida para "esconder as próprias emoções", sobretudo depois que o pai morreu em 2013.

"O meu pai tinha morrido de ataque de coração e foi uma fase muito triste. Não pensava grande coisa sobre mim e não me valorizava como devia. É interessante que continuava a sorrir e a tentar manter-me ativa - esta [foto] foi tirada num torneio de ténis solidário - apesar de estar com uma enorme dor", lembra.

É por isso que Rebel não poderia estar mais orgulhosa das suas conquistas: "Olho agora para aquela miúda e estou tão orgulhosa naquilo que ela se tornou e no que alcançou", notou, deixando por fim uma mensagem de encorajamento a todas as pessoas que estejam a passar o mesmo.

