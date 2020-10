Rebel Wilson assumiu publicamente o namoro com o empresário Jacob Busch no final de setembro, nas suas redes sociais e com a aparição na Planetary Health Gala. Desde então que o interesse em volta do namoro tem sido cada vez maior por parte dos fãs e são já algumas as curiosidades que se sabem a respeito do novo amor da atriz.

Segundo a revista Us Weekly, Jacob tem 29 anos e é empresário, proprietário de uma marca de cerveja, a Son's Beer, que lançou em 2016 juntamente com dois amigos. O pai, descendente de Adolphus Busch, fundador da Anheuser-Busch, também trabalha no ramo.

Além da faceta de empreendedor, é amante de animais e apaixonado por Filantropia.

No que diz respeito a amores, namorou dois anos, entre 2013 e 2015, com Adrienne Maloof, do programa 'Real Housewives of Beverly Hills'.

O novo amor Rebel Wilson é dono de um perfil discreto, pelo que apenas apareceu junto da atriz depois de um ano de namoro.

