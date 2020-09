Rebel Wilson assumiu publicamente o namoro com Jacob Busch esta quinta-feira, nas suas redes sociais, e a primeira aparição do casal aconteceu poucas horas depois, na Planetary Health Gala, no Mónaco.

A atriz e o namorado apareceram juntos na passadeira vermelha do evento, organizado pelo príncipe Alberto, e posaram para as câmaras.

Além do novo amor, a notória perda de peso de Rebel Wilson também não passou despercebida. Como tem vindo a partilhar nas redes sociais ao longo do último ano, a atriz já perdeu 18 quilos.

Veja as imagens na galeria.

