Ao longo dos últimos meses, Rebel Wilson tem estado no centro das atenções pelo processo de perda de peso que já a fez dizer adeus a 27 quilos. De imagem renovada, a atriz confessa que a sua vida levou uma volta de 360.º e as diferenças são notórias até na forma como é tratada.

Em entrevista ao programa de rádio 'The Morning Crew with Hughesy', cita o Hollywood Life, Rebel afirmou que atualmente as pessoas são mais atenciosas consigo.

"Às vezes, quando és maior, as pessoas não olham para ti duas vezes", começou por dizer, acrescentando que "agora que está em boa forma, as pessoas oferecem-se para carregar os seus sacos de mercearias até ao carro e abrem-lhe as portas".

Rebel Wilson referiu ainda que ficou surpreendida com o interesse que o seu processo de perda de peso suscitou e a forma como foi alvo de tantas atenções ao longo de 2020.

