Rebel Wilson aceitou todos os convites de encontros que recebeu no ano passado com o objetivo de encontrar o amor. Atualmente, a atriz está num relacionamento com Jacob Busch, mas revelou que antes de o conhecer passou vários meses em busca da pessoa ideal.

Declarações feitas em entrevista 'Ant Middleton & Rebel Wilson: Straight Talking'.

"Passei por uma experiência onde aceitei todos os convites que me propunham. Fazia parte das regras desse ano, mas não disse às pessoas que isso estava a acontecer. Apenas dei uma oportunidade a muitas pessoas e depois aprendi muito sobre mim mesma", confessou.

"Não se fechem ao amor. Tive muitos amigos mas nunca permiti a mim mesma entrar numa relação até há alguns anos. A vida é curta e tens de lutar", defendeu a celebridade de 40 anos.

A estratégia pareceu resultar uma vez que Rebel não poderia estar mais feliz.

Leia Também: Filha de Luís Figo está a namorar com primo do rei de Espanha