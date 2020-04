A cantora Rebecca Black, que ficou mundialmente conhecida pela música 'Friday', decidiu falar abertamente sobre a sua sexualidade, apesar de nunca ter sentido a necessidade “de se assumir”.

No podcast ‘Dating Straight’, a jovem revelou que acabou recentemente uma relação que mantinha com outra rapariga.

“As pessoas não paravam de perguntar e eu deixei de não responder. Acho que ainda estou a meio do processo [de assumir]”, confessou.

Quando confrontada sobre a sua “identidade sexual”, Black respondeu que já teve “várias conversas” consigo mesma, com os amigos e a família. “Para mim, o termo ‘queer’ pode adequar-se. Já namorei com vários tipos diferentes de pessoas e simplesmente não consigo prever o que o futuro tem guardado para mim. Há dias em que me sinto mais inclinada para um lado do que o outro”, disse.

