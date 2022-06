O realizador Cary Fukunaga foi acusado de ter tido um comportamento inapropriado com mulheres jovens em set de filmagens.

Fontes anónimas de ‘Masters of the Air’, minissérie que virá a estrear na AppleTV+ e que é realizada por Fukunaga, revelaram à revista Rolling Stone que o realizador foi acusado de “abusar do seu poder” enquanto interagia com atrizes e membros da produção mais jovens.

O seu objetivo, alegadamente, seria estabelecer ligações românticas

Uma das mulheres em questão, que chegou a ter um encontro com Cary depois dos dois se terem conhecido em trabalho, referiu que lhe foi tirado um “peso dos ombros” quando se afastaram. “Quando pensava nele, só me apetecia vomitar”, notou.

O advogado do cineasta já negou todas as acusações. “Não há nada de lascivo em procurar amizades ou relacionamentos românticos consensuais com mulheres”, defendeu.

“Ele cria um ambiente criativo, de colaboração e receptivo a toda a gente”, completou.

Estas são alegações que surgem depois da atriz Rachelle Vinberg ter descrito no Instagram um caso semelhante com o realizador.

Esta conta que os dois se conheceram quando tinha apenas 18 anos, tendo uma “relação romântica consensual muito breve”.

“Passei anos com medo dele. O homem é um aliciador e faz isto há anos. Tenham cuidado, mulheres”, atirou.

