Apesar de todas as polémicas que têm criado distância entre Meghan Markle e Harry e a restante família real britânica, os duques de Sussex continuam a ser dos membros mais "respeitados" pelos jovens.

Este foi o resultado de uma sondagem realizada pela instituição de caridade Stem4, dedicada à saúde mental.

Dos 1.032 jovens inquiridos, com idades entre os 13 e 25 anos, 26% elegeram a rainha Isabel II como o membro mais respeitado, seguindo-se Harry e Meghan Markle (com 21%), nota o jornal The Independent.

Já Kate Middleton e o príncipe William, herdeiro ao trono britânico, conquistaram uma percentagem de 11%.

Leia Também: Quem são as figuras mais populares da família real espanhola?