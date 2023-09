Com a subida ao trono do rei Carlos III, as regras quanto a isto mudaram.

Esta sexta-feira, 15 de setembro, o príncipe Harry celebra 39 anos de vida. A data foi passada na Alemanha, para onde o duque de Sussex e a mulher, Meghan Markle, viajaram para assistirem aos Invictus Games. Ora, se no passado, o aniversário de Harry era destacado publicamente nas redes sociais do rei Carlos III, da rainha Camilla, do príncipe William e de Kate Middleton, tal não se verificou este ano. Conforme destaca a revista People, a partir do momento em que Carlos III subiu ao trono, as mensagens de parabéns ficaram apenas reservadas aos membros ativos da família real britânica. Tendo em conta que Harry e Meghan Markle o deixaram de ser em 2020, então ficaram excluídos. Outra tradição real que mudou nos últimos anos foi o toque dos sinos na Abadia de Westminster. Se anteriormente estas tocavam nos aniversários de todos os membros seniores, tal deixou de acontecer na pandemia e por questões financeiras. Este ano apenas o rei Carlos III, a rainha Camilla, o príncipe William e a princesa Kate receberão tal honra. Leia Também: Em Dusseldorf cantaram-se os parabéns ao príncipe Harry