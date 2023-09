Selena Gomez esteve este domingo, dia 3 de setembro, no BMO Stadium, para assistir de perto ao jogo do Los Angeles FC contra o Inter Miami e a sua presença acabou por correr as redes sociais.

Isto porque durante uma jogada entre Messi e John McCarthy, a cantora fez uma expressão de espanto, ficando de boca aberta e os olhos arregalados. Uma reação que acabou por se tornar viral.

De recordar que outras estrelas como o rapper Tyga, Leonardo DiCaprio ou o príncipe Harry também assistiram ao jogo no estádio.