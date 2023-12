Bárbara Norton de Matos foi convidada do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, esta terça-feira, dia 5 de dezembro, e comentou vários temas sobre a sua vida.

Além de ter comentado o facto de estar longe da televisão há dois anos, de ter reagido às notícias sobre a relação com Tiago Raposo Magalhães, também acabou por falar do pai da filha mais nova, Ricardo Areias.

A atriz teceu rasgados elogios ao ex-companheiro, com quem mantém uma boa relação, e a filha Flor esteve a assistir a este momento.

Ricardo Areias gravou a filha a ouvir a mãe e Bárbara Norton de Matos fez questão de destacar esse momento nas stories da sua página de Instagram.

"A reação dele a ouvir-me a falar do pai dela no programa. Os nervos. Vale a pena aturar o teu mau feitio, Ricardo Areias", escreveu a atriz junto do vídeo que pode ver na galeria.

