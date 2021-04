O duque de Edimburgo será sepultado este sábado, 17 de abril, na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor. Mas desde a sua morte, a 9 de abril, que o corpo do príncipe Filipe tem estado numa capela privada dentro de um terreno que o próprio reconstruiu.

Após o incêndio do castelo em 1992, Filipe supervisionou o projeto de recuperação do local e encontrou um pequeno quarto que decidiu transformar numa pequena capela privada para a rainha.

De acordo com a ITV, é neste local onde se encontra o caixão de Filipe desde a sua morte. O quarto fica ao lado dos aposentos privados de Sua Majestade, por isso o duque está perto da mulher - no enanto, o caixão será transferido da capela privada para o salão do Castelo de Windsor antes da procissão, este sábado.

Num vídeo partilhado no Twitter pelo editor do ITV News, Chris Ship, podemos ver o príncipe Filipe a mostrar o espaço e a explicar alguns detalhes do mesmo.

