A rainha Isabel II quis partilhar com o mundo uma fotografia privada em que aparece na companhia do marido, o príncipe Filipe, antes do funeral do duque de Edimburgo, que se realiza este sábado.

No retrato, que foi captado pela nora do casal, Sophie, a condessa de Wessex, a rainha e Filipe surgem com um sincero sorriso no rosto enquanto relaxavam nas Highlands escocesas - um retiro de verão muito apreciado pela família real.

A fotografia foi publicada na página oficial de Instagram da realeza britânica, com a seguinte legenda: "A rainha deseja partilhar esta fotografia privada tirada com o duque de Edimburgo no topo do Coyles of Muick, na Escócia, em 2003".

"Sua Majestade e a Família Real agradecem todas as mensagens de condolências do mundo inteiro e ficaram emocionados ao ver e ouvir tantas pessoas a partilhar boas lembranças do duque, em celebração à sua vida", pode ainda ler-se na mesma publicação.

