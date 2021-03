Ray J e Princess Love voltaram a cancelar o processo de divórcio, que foi iniciado no ano passado.

O casal - que deu o nó em 2016 e tem em comum o filho Epik Ray, de 14 meses, e a filha Melody Love, de dois anos - decidiu não prosseguir com o processo para oficializar a separação, pela segunda vez, como relata a revista People.

De acordo com os documentos judiciais que a revista teve acesso, Ray J concordou em cancelar o divórcio que tinha pedido em setembro do ano passado no tribunal de Los Angeles. No entanto, qualquer uma das partes ainda pode mudar de ideias e seguir com o processo.

