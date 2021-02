Esta semana Luana Piovani esteve à conversa com Júlia Pinheiro, no programa 'Júlia', entrevista que foi agora destacada na página de Instagram da atriz brasileira.

"Esta quinta-feira que passou fui convidada para uma entrevista na 'Júlia'. E eu a achar que seria uma simples entrevista", começou por escrever.

"No entanto, foi sim uma passeada [passagem] pelos meus 30 anos de carreira, com perguntas interessantes, resenha boa e algumas homenagens", acrescentou, elogiando a produção do programa da SIC.

"Sim senhoras e senhores, a produção brilhante e amorosa coletou [recolheu] pequenas homenagens dos meus pais, dos meus quatro irmãos e dos meus três filhos", continuou, tendo destacado, sobretudo, a participação dos meninos neste momento único.

"Ainda sob o impacto de, em épocas tão saudosas e confusas emocionalmente, algo tão profundo, divido aqui com vocês um rápido registro ao final do programa. Os meus pintinhos no Brasil, para sorte deles e decisão acertada nossa, rasgam meu coração de saudade a cada instante. Grata Pai, pela saúde dos meus, pelo colo quase que diário do meu amor Lucas Bitencourt [novo namorado] e por tantas oportunidades", completou.

De referir que durante a entrevista, além de falar sobre a carreira, Luana recordou o momento em que "foi molestada" quando era criança. Mas não ficou por aqui e comentou ainda a separação de Pedro Scooby.

