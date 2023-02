Raquel Tavares está no Brasil a desfrutar do Carnaval, esta altura do ano de que tanto gosta.

A fadista partilhou esta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, uma fotografia tirada na Praia do Forte, na Bahia, e acabou por ser muito elogiada.

Dos comentários deixados destaca-se o de Bruno Cabrerizo. "Aula de alongamento?", questionou o ator brasileiro em tom de brincadeira, referindo-se à pose de Raquel.

Ora veja:

