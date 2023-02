No passado dia 19 de fevereiro, Kelly Bailey completou 25 anos de vida de forma muito especial. Atualmente no Brasil, a atriz encontra-se a desfrutar do Carnaval do Rio de Janeiro, tendo assistido aos desfiles no sambódromo.

Na sua página de Instagram, Kelly agradeceu o carinho que recebeu a propósito do seu aniversário, deixando a seguinte mensagem: "25 anos de vida! A viver dias MUITO felizes, obrigada a todos!".

A artista, que mantém um relacionamento com Lourenço Ortigão, aparece a sambar num dos vídeos, acabando por se destacar a sua barriguinha de grávida.

