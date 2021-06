Raquel Tavares é neste momento uma mulher feliz no que toca à vida profissional, onde dá cartas como apresentadora no programa 'Domingão', mas também no que toca à vida pessoal a fadista tem motivos para sorrir.

O dia 21 de junho passou em 2021 a ser ainda mais especial para Raquel, tal como conta na sua mais recente publicação de Instagram.

"2021. Começa o verão.

É o dia mais longo do ano. O meu pai faz 84 anos. O Príncipe William faz 39. É Dia Mundial do Yoga (e da girafa), Dia Europeu da Música e também é o Dia Nacional da Gronelândia. Faz 43 anos que o musical 'Evita' estreou em Londres. A lua está em fase crescente.

E eu comprei casa", revela, feliz por partilhar a novidade com os seguidores.

