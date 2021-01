Raquel Strada usou a sua conta de Instagram para responder às perguntas de vários seguidores. Uma delas tinha a ver com as fontes de rendimento da influencer, nomeadamente, se tinham apenas origem nas redes sociais.

"Não só. Tenho uma empresa minha que as pessoas não sabem, nada a ver com esta área. Faço contratos com marcas anuais que envolvem apresentação de eventos, às vezes TV e também claro, o digital", revela.

"Ou seja, nem tudo o que faço é visível nas redes sociais. E gosto assim. O segredo é não colocar os ovos todos na mesma cesta. Não dependo de uma coisa só e acima de tudo não dependo de ninguém", completa.

