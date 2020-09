Recentemente, Raquel Strada esteve no programa 'Casa Feliz', da SIC, onde falou sobre as tendências de moda que vão dominar o outono. No entanto, o que acabou mesmo por chamar a atenção foi o visual que escolheu para usar na ocasião, o qual acabou por ser alvo de diversas críticas.

Conforme poderá ver na publicação de seguida tratou-se de uma combinação de umas calças em napa vermelhas, com uma blusa azul de folhos e ainda umas chinelas verdes.

As críticas não tardaram. "A camisa ia melhor com umas calças pretas. A camisa é muito espalhafatosa. Um preto em baixo deixaria o look entre o clássico e o irreverente e ficava mais equilibrado", notou uma fã.

"Um pavor", disse mais uma. "Apesar de raramente ter opiniões negativas acho que parece uma árvore de Natal...", concluiu outro.

Indiferente aos comentários, Raquel voltou a mostrar o visual na sua conta de Instagram: "Sobre um look que foi polémico. Na dúvida pensem, dá para sair à noite ou para fazer um stretching", brincou.

Ora veja!

Leia Também: Raquel Strada celebra aniversário da mãe e deixa pedido de ajuda