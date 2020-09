Raquel Strada recorreu à sua página de Instagram para celebrar publicamente o aniversário da mãe. Um partilha que não serviu apenas para comemorar a data, mas também para deixar um pedido de ajuda. Isto porque a progenitora a deixou fechada em casa, sem querer.

"Parabéns querida mãe. Que possamos celebrar a vida juntas durante muitos e bons anos. Amo-te para sempre. Ah (Este costume de sair de minha casa de manhã e fechar-me à chave, e levar o meu chaveiro juro que me mexe com os nervos). Mas hoje está perdoada. Ou seja, este não é só um post de parabéns, é mais caso alguém a veja na rua, diga-lhe: parabéns Luz e quando acabar de tomar o pequeno almoço vá a casa da sua filha. É um parabéns misturado com: send help and keys", escreveu Raquel Strada na legenda de uma fotografia da mãe.

Uma partilha que rapidamente captou a atenção dos fãs.

