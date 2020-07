Raquel Strada e o marido, o empresário Joaquim Fernandes, celebram este sábado, 4 de julho, cinco anos de casamento, como a própria blogger e influencer digital destacou na sua página de Instagram.

"São cinco anos casados. Que me perdoem as almas mais sensíveis que acham que tudo é como nos contos de fadas. Foi sim, como nos contos de fadas da vida real em que tudo acontece e as emoções estão à flor da pele e o coração bate cada vez mais forte ao pé dos que amas. Isto somos nós às 9 da manhã com os nossos amigos queridos a festejar como se a nossa vida começasse ali. E começou. Juntos para sempre no amor, nos dias mais tristes e na nossa maravilhosa loucura. Porque para mim isto sim é o casamento do conto de fadas. Em que o sol nasce e a vida continua", começou por escrever na legenda de uma fotografia que publicou na rede social e que destaca um momento único.

"Sei que sabes que será sempre assim. Juntos a viver tudo o aquilo que a vida tem para nos dar com os que amamos. A verdade é que isto foi e é o meu casamento. Parabéns, meu amor. Que seja sempre assim para o resto das nossas vidas. Com o vestido cortado para conseguir dançar e os pés na água. Felizes, com os nossos. 4 de julho de 2015", rematou.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores, incluindo algumas figuras públicas. "Não é possível que já tenham passado cinco anos! Foi o casamento mais incrível de sempre. Parabéns, meus queridos", comentou Rita Ferro Rodrigues.

"Sou tão fã deste casal", disse Inês Castel-Branco. "Sejam sempre felizes", acrescentou de seguida Tânia Ribas de Oliveira, como pode ver na publicação abaixo:

Recorde na galeria algumas fotografias do casamento de Raquel Strada e do empresário Joaquim Fernandes e outras imagens do casal.

Leia Também: Raquel Strada em versão homem. "Seria um velhote super cool", garante