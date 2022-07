O rapper The Games decidiu colocar um ponto final nos rumores de que está a namorar com Christa B. Allen, atriz de '13 Going on 30'.

Depois de se terem filmado a dar um carinhoso beijo, vídeo que foi publicado no TikTok na segunda-feira, o artista fez questão de 'colocar tudo em pratos limpos'.

"A Christa e eu temos amigos em comum. Ela esteve na minha festa no dia 4 de julho [feriado nacional nos EUA] e eu apareci no TikTok dela", explicou o rapper, de 42 anos, à People, esta terça-feira.

"Ela é uma mulher bonita, mas não estamos a namorar", garantiu de seguida.

