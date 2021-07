Rick Ross tem uma grande coleção de carros na sua garagem, mas não tem carta de condução.

Num vídeo que partilhou no Instagram, o artista referiu que tem 100 automóveis. E apesar de não os conduzir, são várias as pessoas que lhe pagam para tirar fotografias com os carros.

Recentemente, por exemplo, uma pessoa pagou 20 mil dólares (cerca de 16 mil euros) para tirar fotografias com cinco dos seus carros durante duas horas.

Entre as viaturas, o CEO da Maybach Music Group tem na garagem um Chevrolet Bel Airs dos anos 1950, assim como Ferraris, Porsches, Rolls Royces, Teslas, Maybachs e um Bentley.

Leia Também: "Mandei um carro ao Rio Tejo, ia ao volante", conta Raquel Strada