Bugzy Malone terá sofrido um sério acidente de mota, adianta o Metro. O rapper, de 29 anos, foi filmado antes do acidente a circular no referido veículo juntamente com um amigo. A publicação dá conta que o músico foi filmado por várias pessoas que passaram pelo local do acidente, enquanto Bugzy estava no chão.

Entretanto, Aaron Davis - seu nome verdadeiro - foi visto a ser levado por uma equipa de emergência numa maca, não tendo sido fornecidas mais informações sobre o seu atual estado de saúde.

Leia Também: Kathy Griffin internada após suspeitas de estar infetada com Covid-19