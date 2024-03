António Raminhos é um benfiquista ferrenho e mostrou isso mesmo este domingo, dia 3 de março, antes do clássico contra o FC Porto.

O jogo veio a mostrar-se desastroso para a equipa das águias, que sofreu uma pesada derrota por 5-0 no Dragão.

Já esta segunda-feira, dia 4, Raminhos voltou a usar a sua conta no Instagram para contar que uma amiga sua o alertou para o facto de, no vídeo que tinha partilhado horas antes do jogo, ter previsto a derrota por cinco golos.

No vídeo - que o humorista voltou a mostrar - pode ver-se Raminhos a ir despindo camisolas do Benfica que tinha vestidas umas sobre as outras, num total de cinco T-shirts, o número de golos sofridos pelas águias.

Na caixa de comentários da publicação foram várias as mensagens dos seguidores, também em tom divertido. "Ainda bem que só tinhas cinco camisolas", "Olha lá bem a sorte de só teres cinco camisolas" e "Para a próxima usa camisolas do Porto", foram alguns dos comentários deixados

