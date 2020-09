Que momentos inesquecíveis podem acontecer num aeroporto? A resposta pode remeter para ocasiões mais emotivas, mas nem sempre é assim... como António Raminhos recordou.

Como relatou nas redes sociais, há alguns anos protagonizou um episódio hilariante no Aeroporto de Lisboa ao fingir ser uma estrela dos relvados. Uma encenação perfeita que 'deu a volta' a um segurança, que não nunca duvidou de todo o aparato.

"Há uns anos largos, para a revista J, resolvi tentar perceber como era viver a vida de um jogador de futebol. As sensações. Então tive 'A' ideia. Onde é que a malta se sente jogador de futebol? A sair do aeroporto. Levei fotógrafos do jornal, dois ou três amigos a fazerem de jornalistas. Fui para as chegadas, subi a rampa sem ninguém reparar, entrei lá para dentro, veio o segurança e disse 'você não pode estar aqui!', ao que respondi 'sou jogador de futebol, acabei de chegar a Portugal, estão ali jornalistas estou só à espera que o meu empresário me diga o que fazer'. O segurança olhou para mim e disse: 'ah ok, não se mexa daí'", recordou.

O comediante acrescentou ainda que chegou a ser solicitado para fotografias e autógrafos: "Quando desço da rampa, armou-se a barraca! Com os flashes e os meus amigos... começa a juntar-se tudo à minha volta. Dei autógrafos, tirei fotos e ouvi alguém perguntar 'quem é?' ao que um dos meus amigos respondeu 'é o novo central para o Benfica' e o homem 'ah já sei quem é!'. Lindo".

