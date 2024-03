António e Catarina Raminhos comemoraram no último domingo, dia 3 de março, 17 anos de casados e esta terça-feira estão novamente de parabéns. Celebram 25 anos de namoro.

Para assinalar a data, o humorista partilhou um conjunto de fotografias na sua conta no Instagram de quando o casal era mais novo e dedicou um bonito texto à companheira.

"Faz hoje 25 anos, VINTE E CINCO, que começámos a namorar. Teve um início fora do comum... pelo local, pelas expectativas, pelo dia em si... tudo! (Aliás como contamos no espetáculo). Adorava (e adoro) o seu sentido de humor, o sarcasmo, a ponta do nariz e a curva dos lábios", começou por escrever.

"Há momentos em que olho para ela e ainda pergunto porque é que ainda está comigo. Muitas vezes não lhe dei o devido valor, fui injusto, autocentrado, preso ao meu mundo de obsessões e ansiedade. E ela, também muitas vezes, sem se aperceber, ia-me suportando, dando respostas, mantendo o rumo. Amo-a e acho-a muito mais bonita hoje do que com esta inocência dos 19 anos. É uma mulher por completo e que faz de mim um homem por inteiro", concluiu.

