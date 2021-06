A rainha Sofía viajou recentemente para a Grécia, o seu país natal, para visitar o irmão, rei Constantino, que celebra esta quarta-feira o 81.º aniversário, mas a viagem está também a ser marcada por alguns compromissos oficiais.

Esta segunda-feira, a rainha emérita esteve na ilha de Lipsi para visitar um centro de reabilitação para mamíferos marinhos e tartarugas - causa que tem apoiado através da Fundación Reina Sofía.

E foi precisamente na página da fundação que deu a conhecer aquelas que são as primeiras imagens da viagem e que mostram a mãe do rei Felipe VI junto dos colaboradores que trabalham no centro. Veja na galeria.

