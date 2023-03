Maxima dos Países Baixos decidiu deixar os saltos altos em casa e apostar num visual que sai completamente da sua zona de conforto.

A monarca deu nas vistas com um look muito descontraído, de inspiração militar, para assistir à Operação Fire Bucket que aconteceu na base aérea militar de Gilze-Rijen.

Para a ocasião, a soberana - que no próximo mês de maio completa 52 anos - usou um macacão com o emblema da Força Aérea que se enquadrava perfeitamente no estilo 'Top Gun', conforme realça a revista Hola!.

A soberana surgiu igualmente com um capacete e ficou a par do protocolo sempre que há um alerta de incêndio florestal.

