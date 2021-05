A semana começa de forma especial para a família real da Holanda, que esta segunda-feira, dia 17, tem motivos para celebrar com o aniversário da rainha Maxima.

A mulher do rei Guilherme sopra as velas pelas 50 primaveras e a casa real começou o dia por assinalar este marco com a divulgação de um novo retrato da monarca nas redes sociais.

A argentina aparece a sorrir para a câmara com os jardins do Palácio Huis ten Bosch como cenário. Ora veja.

Leia Também: Família real da Holanda deslumbra em evento dedicado à rainha Maxima