A rainha Mary brilhou num jantar de gala no qual marcou presença esta terça-feira, 14 de maio, a propósito da sua visita oficial à Noruega, que se encontra a fazer na companhia do marido, o rei Frederico X.

Para a ocasião, a monarca usou a tiara Pearl Poire, uma das preferidas da sogra, a rainha Margarida.

A peça, em diamantes e pérolas, foi um presente de casamento do rei Frederich Wilhelm III da Prússia para a filha, a princesa Louise, a propósito do seu casamento com o príncipe Frederick da Holanda, em 1825.

No que diz respeito ao visual, Mary elegeu um vestido cor de lavanda de Birgit Hallstein.

A soberana fez questão de usar uma pregadeira com a Ordem de Santo Olavo, da qual faz parte.

Veja as imagens deste visual na galeria.

Leia Também: Frederico X e Mary da Dinamarca completam 20 anos de casamento